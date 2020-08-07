حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بإسلوب حاد في تعبيراته، كما أنه شديد الغيرة على المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.