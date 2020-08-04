حظك اليوم الثلاثاء 4-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية، كما أنّه حاد في تعبيراته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر والشمس معاكسان وقد يتسببان لك في نزاع عائلي أو مهني.. كن مستعدا للقيام بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك، وعليك أن تهدأ لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.