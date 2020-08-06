حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب شجاع وطموح، ولايسمح لأحد بتشتيته عن هدفه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك أن تتألق اليوم بكل نشاط وحيوية وتقوم بما عليك من واجب بكل حماس.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية ولكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.