الدفاع الروسية: رصد انتهاكين للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظتي حلب "1" وإدلب"1".

وأوضحت الوزارة الروسية، في بيان، أنه تم تنفيذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عدة عمليات إنسانية، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية إلى سكان كل من قرية الشهاري بريف حماه ومدينة دير العصافير بريف دمشق وحي كفر داعل بمدينة حلب.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه تم إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2662 طن إلى عدد من المراكز الآهلة بالسكان في كل من محافظة الرقة واللاذقية وحلب والحسكة ودير الزور، موضحة أنه بشكل عام تم تنفيذ 2485 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 4139.5 طن.

موسكو: عودة أكثر من 101 لاجئ سوري من لبنان

وأعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 101 لاجئ منهم 30 امرأة و51 طفلا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

واشار المركز الروسي في بيان، اليوم، إلى أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي.

وأضاف المركز الروسي، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.