العثور على سيدة "مشنوقة" داخل منزلها بالشرقية

عٌثر على سيدة "مشنوقة" داخل غرفتها بمنزل زوجها بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ورجحت التحقيقات الأولية إقدامها على الانتحار.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغًا بالعثورعلى سيدة تبلغ من العمر نحو 21 عامًا مشنوقة داخل منزل زوجها بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وأفادت والدة زوجها أن المتوفية متزوجة من ابنها "ف إ"، 26 عامًا، عامل، ولديهما طفل، مشيرة إلى أن المتوفية طلبت منها أن تعتني بالطفل وأن يجلس معها حتى تعود وتأخده.

وأضافت: بعد مرور الوقت دون عودة المتوفية توجهت إلى الشقة التي تقيم بها، وفوجئت بها مشنوقة بـ"إيشارب"، ومعلقة بمروحة السقف داخل غرفتها ما يرجح إقدامها على الانتحار.

وحُرر محضر بالواقعة ،ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.