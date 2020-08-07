الطقس اليوم الجمعة 7-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا، مع تكوّن شبورة مائية صباحا، وهبوب رياح معتدلة، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا مع هبوب رياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع رياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ حالة الطقس ليلا معتدلة على القاهرة والوجه البحري، لطيفة على السواحل الشمالية، معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، مع هبوب الرياح معتدلة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة لغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد لمرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، ليلا.