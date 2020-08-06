عميد "آداب بنها": أسرة لبنانية ساعدت ابنتي وعالجتها من آثار الانفجار

قالت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب جامعة بنها، إن هناك عائلة لبنانية قامت بمساعدة ابنتها بعدما انهار الفندق بسبب الانفجار الذي وقع في مدينة بيروت، وتم إسعاف الفتاة من قبل تلك الأسرة.

وأضافت "الرباط"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الأسرة اللبنانية قد اصطحبت ابنتها إلى منزلهم الخاص وهي حاليا تعيش لديهم وطمأنوها عليها، موضحة أن هناك عددا من سفراء مصر في الخارج قد تواصلوا معها وطمأنوا ابنتها وأصدقاءها، وساعدوهم في العودة مرة أخرى إلى مصر.

وأكدت أن ابنتها وأصدقاءها قد عادوا، اليوم، إلى مصر وحاليا يتم استخراج ما تبقى في جسدها من زجاج: "بنتي أول ما وصلت قالتلي يا مامي شوفتي الرئيس السيسي عمل إيه، ده بعت إعانات لبيروت".