حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنّه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تبدو مميزا ومؤثرا، وقد تقوم بما عليك من واجب على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.