حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب حنون ومتسامح، يحرص على قضاء وقت لطيف مع أصدقاءه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجم العالمي جاستن بيبر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.