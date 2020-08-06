حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يحترم مواليد برج الجدي المسؤولية ويثبت كفاءته في تحملها دائما، ويبذل كل ما بوسعه ليكون جديرا بهذه المسؤولية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون بمنزل العلاقات واليوم يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد يدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.