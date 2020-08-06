حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه للحرية والاستقلالية، ويهرب من التقييد، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشتتا ومن المهم أن تراجع خطواتك.. عموما لن تذهب جهودك هباءً إذا قمت بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تجعلك ساحرا وتساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.