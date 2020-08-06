حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز بمواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس.. وعليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.