كورونا": 7 مدن في القليوبية تسجل "صفر إصابات" بالفيروس

أعلن مستشفى بنها التعليمى، اليوم ، عن تسجيل «صفر إصابات» بكورونا، لأول مرة منذ ظهور الجائحة، بعد تعافى 320 مصاباً منذ تخصيص المستشفى كعزل، وقالت الدكتورة أمنية محمود، مدير المستشفى، إن «الأطقم الطبية تواصل جهودها للتعامل مع حالات العزل المنزلى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج لـ2593 حالة معزولة منزلياً، وبدأت عملية التطهير، تمهيداً لاستقبال جميع التخصصات الطبية».

وسجلت محافظة القليوبية 16 حالة إصابة جديدة بكورونا فى مدن بنها وطوخ وقليوب وكفر شكر، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8701 حالة منذ بدء الجائحة، وكشفت تقارير رسمية لمديرية الصحة أن 7 مدن على مستوى المحافظة سجلت صفر كورونا، هى: الخانكة، والعبور، والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وقها.

وفى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافى 8 مصابين فى مستشفى الحميات، فيما أجرى فريق طبى بمستشفى ناصر العام عملية ولادة قيصرية لربة منزل مصابة بكورونا، أسفرت عن إنجاب 3 توائم، وقال الدكتور أحمد بغدادى، مدير الطب العلاجى فى المديرية، إن المريضة كانت تخضع للبروتوكول العلاجى فى غرفة العناية المركزة، حيث كانت فى الأيام الأولى من الشهر الثامن فى الحمل.

وأكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية، أن معدل الإصابات انخفض فى المستشفيات العامة والمركزية، حيث وصل إلى 4 فقط فى بلقاس، واثنين فى دكرنس، و3 فى شربين، موضحاً: «بعد انخفاض أعداد المصابين سيكون العزل فى مستشفيات تمى الأمديد والصدر والحميات، فلا يمكن فتح المستشفيات والأقسام من أجل أعداد بسيطة، لأن ذلك سيؤدى لزيادة أعداد الإصابات بين الطقم الطبية والمترددين».