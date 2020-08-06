صور.. إنقاذ 4 أحياء من أنقاض المنزل المنهار بالمحلة والبحث عن 5 آخرين

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بضرورة إخلاء 3 منازل سكنية آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بمنطقة الرجبي.

جاء ذلك خلال تواجد محافظ الغربية في موقع المنزل المنهار، حيث تم إنقاذ 4 أشخاص، بينهم سيدة وطفلتين من أسفل أنقاض العقار.

كما وجه محافظ الغربية المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنه إغاثة للإشراف على صرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وشدد محافظ الغربية علي تخصيص أماكن للأسر المتضرره بنُزل مراكز الشباب بوسط المدينة العمالية لحين الانتهاء من إجراءات تسكينهم بوحدات سكنية آمنة.

وتواصل قوات الإنقاذ والحماية المدنية استخراج ما يقرب من 5 أشخاص ما بين مصابين وضحايا من أسفل الانقاض، فضلا عن الدفع ببلودرات ومعدات لرفع بقايا المنزل المنهار، وتأمين أرواح المواطنين بالمنطقة السكنية المذكورة.