رئيس قطاع التعليم: اختبارات القدرات موحدة بين الجامعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، إن اختبارات القدرات موحدة بين الكليات في الجامعات، قائلا: "من حق الطالب الذي أجرى اختبارات تربية رياضية، الترشح لأي كلية تربية رياضية وفقاً للتوزيع الجغرافي والتنسيق، ونجاحه في اختبارات القدرات يمنحه الحق في الترشح لأي كلية تربية رياضية وفقاً للتوزيع الجغرافي، وهذا الأمر يسري على باقي كليات القدرات".

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

وتابع أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سوف تبدأ السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:" كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).