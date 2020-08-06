عودة جميع العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالشرقية الأحد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7462 لسنة 2020، بإنهاء العمل بالقرار رقم 6641 لسنة 2020، بشأن تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة المطلوبة للتشغيل على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات التابعة بدائرة المحافظة.

وذكر المحافظ في قراره، أنه إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، سيعود جميع العاملين بجهات عملهم على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة، للقيام بمهام وظائفهم لحسن سير العمل على أن تُراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: يُستثني من هذا القرار الصادر لهم تقرير من اللجنة الطبية بموجب القرار رقم 259 لسنه 1995بشأن الأمراض المزمنة.

كما حدد المحافظ مواقيت العمل الرسمية، والتي ستبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُلغي كل مايخالف ذلك .

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنه 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار المحافظة رقم 6641 لسنة 2020 ولحسن سير وصالح العمل.