مصادرة 4 آلاف علبة دواء بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، ضبط مكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير مصرح له بتخزين الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، مشيرًا إلى مصادرة أكثر من 4 آلاف علبة دواء.

وكلفت الإدارة العامة للصيدلة لجنة من التفتيش الصيدلي لمرافقة حملة مشتركة مع مباحث التموين بالدقهلية، لاستمرار الحملات الرقابية على سوق الدواء و الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الأضرار بصحة المواطنين.

وقال مكي، إن الحملة أسفرت عن مصادرة 18 صنفًا، بإجمالي 4010 عبوة أدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية، و60 لتر كحول مجهول المصدر.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم مصادرة جميع المضبوطات بمعرفة مباحث التموين بالدقهلية لحين صدور قرار النيابة بشأنها.