الذهب يسجل ارتفاعا جديدا في نهاية التعاملات.. وعيار 24 يسجل 1053 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات البورصات العالمية اليوم بقيمة 9 جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية اليوم إلى 1053 جنيهًا، مقابل 1045 جنيها في معاملات صباح اليوم.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا بين ارتفاع وانخفاض خلال الأسابيع الماضية، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا، إذ إنّ أسعار الذهب حققت ارتفاعًا خرافيًا الأسابيع الماضية، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّل المعدن النفيس ارتفاعا في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1050 و 1053 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 919 و921 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 788 و789 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و368 جنيهًا.