أسعار الذهب اليوم الخميس 6-8-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في محلات الصاغة خلال تعاملات صباح اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل المعدن الأصفر ارتفاعا غير مسبوق، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب اليوم كالتالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1040 و1045 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 910 و914 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 780 و783 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و312 جنيهًا.