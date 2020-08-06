طالبة بالثانوية العامة تنتحر بـ"الحبة القاتلة" بسبب المجموع بكفر الشيخ

انتحرت طالبة في الصف الثالث الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، إثر تناولها قرص حفظ الغلال المعروف إعلاميًا بـ"الحبة القاتلة"، وحُرر المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى بيلا المركزي، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بقرية الهمة، بمركز بيلا، مصابة بتسمم، نتيجة ادعاء تناول حبة حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، وجرى عمل الإسعافات الأولية لها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوصول طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بتسمم فسفوري نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة بقرية الهمة دائرة المركز.

وانتقل الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، إلى المستشفى، وتبين أن الطالبة تدعي "د. ن" 17 عامًا، مصابة بتسمم فسفوري، ولقت مصرعها داخل العناية المركزة، وبسؤال أهلها أكدوا أنها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثمان لحين ورود قرار النيابة العامة.