خطوات طرق التقدم بشكوى تكرار انقطاع الكهرباء

يأتي فصل الصيف، ويزداد به انقطاع الكهرباء عن الكثير من المناطق، لتخفيف الأحمال الزائدة، وتجنبا لحدوث الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، كما تتعرض بعض المناطق أيضا إلى تذبذب في التيار الكهربي ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، وتستعرض "الوطن" خطوات حل شكوى تذبذب التيار الكهربي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

طرق تقديم الشكوى

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

خطوات حل شكوى تكرار انقطاع الكهرباء

- يرسل المتضرر الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- يدرس الجهاز ويبحث شكوى المشترك بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها المتضرر والتأكد من تقدم المتضرر بشكوى للشركة من قبل.

- يتم إجراء المعاينة على الطبيعة لمصدر التغذية.

- وفي حال التأكد من سلامة الشكوى يتم تغيير الوصلة القائمة والتي تتسبب في حدوث المشكلة.

- يتم عمل صيانة شاملة لتوصيلات السورتية بالكامل والكهرباء.

- تم التواصل مع أهالي المنطقة محل الشكوى للتأكد من استقرار الجهد وعدم وجود انقطاعات وأفادوا بأنه لا توجد أية مشكلات حاليه بخصوص انقطاع التيار واستقرار الجهد.