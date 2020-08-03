بخطوات بسيطة.. اعرف إزاي تحسب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة؟

بدأت شركات توزيع كهرباء القاهرة التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لـ الكهرباء مع مطلع شهر أغسطس الحالي تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة عن استهلاك شهر يوليو المُنقضي.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية، كيفية حساب والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل بالأسعار الجديدة على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من هنــــــــا.

- يعرض لك الموقع خيارين "معاك كمية الاستهلاك"، أو "نحسبلك كمية الاستهلاك".

- قم باختيار نوع العداد سواء منزلي أو تجاري.

- بعد ذلك قم بإدخال قراءة العداد الحالية، وقيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة.

- يعرض لك الموقع كمية استهلاكك، ورقم الشريحة الحالية، وقيمة الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء وإجمالي قيمة الفاتورة، علمًا بأنّ قيمة الفاتورة لا تشمل رسوم النظافة أو الدمغات أو الأقساط المتأخرة.

كما يتيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تطبيق بعنوان "احسب فاتورتك" لمستخدمي الأجهزة التي تدعم آندرويد، ويتم تحميله مجانًا من play store من هنــــــــا، وإدخال نفس البيانات السابقة ثم الضغط على كلمة "احسب".

الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

1. من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا/ ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

المستهلك أكثر من 650 ك.و.س/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.