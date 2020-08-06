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محمود مسلم

تحركات نسائية لدعم القائمة الوطنية في انتخابات "الشيوخ" بالسويس

كتب:

سيد نون
09:47 م | الخميس 06 أغسطس 2020
تحرك مكثف للسيدات بالسويس

تحرك مكثف للسيدات بالسويس

كثفت سيدات مؤيدات للقائمة الوطنية "من أجل مصر" تحركاتهن داخل شوارع وأحياء محافظة السويس قبل ساعات من الصمت الانتخابي، وذلك من أجل دعوة المواطنين للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

ووزعت  السيدات أوراق الدعاية الانتخابية للمحاسب أحمد خشانة مرشح القائمة الوطنية، ومرشح حزب مستقبل وطن علي المقعد الفردي الدكتور سيد عبده.

وأكدت وفاء سليمان، أمين لجنة المرأة بحزب مستقبل وطن، ثقتها في مشاركة المواطنين، خاصة السيدات، في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى وجود ترحيب كبير بالشارع بمرشحي القائمة الوطنية ومرشح حزب مستقبل وطن.

 

 

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