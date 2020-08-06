محافظ القليوبية يبدي استيائه من مستوى نظافة لجان انتخابات "الشيوخ"

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية، شملت المرور علي مقر اللجنه العليا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 باستاد بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الإنتخابية.

ووجه المحافظ بتجهيز الاستاد إداريًا بشكل كامل، وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية، وعلى البوابات الفرعية، وعمل الاستعدات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار، إضافة إلى إجراء صيانة لجميع لمبات الكهرباء، وأجهزة التكييف، وتجهيز دورات المياه.

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتوفير كافة الإمكانيات لتجهيز المكان، وأعمال النظافة، والتنسيق مع المرور لعمل حملة لمنع انتظار أي سيارات أمام اللجان، والتواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد المقار الفرعية بعدد من المدارس، بدأها بتفقد مدرسة بنها الثانويه بنين حيث استاء من تدني مستوى النظافة، وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال أعضاء اللجنة، وأصدر قرارًا بنقل مدير المدرسة، لإهماله في مهام عمله، وعدم القيام بها على الوجه الأكمل.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد لجان مدارس بنها الثانوية للبنين، والشهيد عبد المنعم رياض، وسعد زغلول، وابن خلدون، و25 يناير، والإمام محمد عبده، حيث وجه بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان.

وأكد المحافظ خلال الجولة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الاستاد، والذي يستخدم لتسليم المظاريف للجان الفرعية وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين، بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ، ومراجعة المقرات الانتخابية، والتأكد من سلامة مداخل المقارات، وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة يومية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع والتاكد من النظافة الدورية والمستمرة لدورات المياه، إضافة إلى توفير سيارة إطفاء، وإسعاف قريبة من المقرات الإنتخابية.