أنغام تعلق على أحداث بيروت: سلام من قلبي

علقت المطربة أنغام على حادث التفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت والذي راح ضحيته العشرات من اللبنانيين.

وكتبت أنغام عبر تويتر: "‏من قلب ⁧‫مصر‬⁩ ⁧‫سلام من قلبی لبیروت‬⁩".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين نتيجة الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.