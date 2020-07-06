أنغام تنعى رجاء الجداوي: كانت بتتصل بيا دايما وتطمن عليا

نعت المطربة أنغام الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها، صباح أمس، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أنا مش عارفة أصدق، معرفش بحس أنه مش من الناس اللي هي بتموت، أستغفر الله العظيم بس كان عندي الإحساس ده، وكان عندي بردو الإحساس ده مع محمد عبدالوهاب، كنت بتخيل ان الدنيا متنفعش اننا نصحى الصبح منلاقيش الفنان محمد عبدالوهاب".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "رجاء كانت حبيبتي وقريبة مني وصديقتي، ابتديت أعرفها من كتير من قبل ما نشتغل مع بعض، أنا اشتغلت معاها مرة واحدة المسلسل الوحيد اللي عملته في حياتي من حظي أنها كانت موجودة معايا".

وتابعت: "كانت صديقاتنا كلنا، وكانت قريبة من صديقنا الفنان تامر حبيب، غلاوتها في قلب مش عادية وحنينة أوي وبجد مش بتمثلها وبدون أي مقابل، ساعات كانت بتتصل بيا وتقولي انتي كويسة؟ انتي عاملة ايه؟ أنا قلقانة عليكي وحبيب أسمع صوتك وأطمن عليكي، فبقولها كأنك والله حاسة بيا".