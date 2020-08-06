كاتب لبناني: انفجار بيروت ضربة قاضية لما تبقى من الاقتصاد

قال الكاتب الصحفي اللبناني صالح حامد، عضو المجلس العربي للتكامل الإقليمي، إن انفجار بيروت بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبناني والذي يعاني من أزمات كبيرة طوال سنوات.

أضاف صالح حامد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خالد العوامي، عبر قناة الحدث اليوم، أن انفجار بيروت سبب خسائر قدر بـ 10 مليارات دولار، علاوة على الخسائر الكبيرة في الأرقام البشرية.

ووجه الكاتب الصحفي اللبناني، الشكر لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة لبنان في نكبته الأخيرة، بإرسال مساعدات طبية كبيرة للشعب اللبناني.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتمع بالمسئولين اللبنانيين في بيروت وأسمعهم كلاما قاسيا لما حدث مؤخرا، وقال لهم إنه يثق في الطبقة الحاكمة في لبنان وسيتم توزيع المساعدات الفرنسية للبنانيين عبر عناصر فرنسية.