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حنان ماضي: بدأت الغناء مع علي الحجار.. "كأني كنت واقفة جنب العندليب"

كتب:

شريف سليمان
05:51 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
الفنان حنان ماضي

الفنان حنان ماضي

قالت الفنانة حنان ماضي، إن الأوبرا تعتبر هي المتنفس الوحيد بالنسبة لها، بسبب الطبيعة الراقية لجمهورها.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "أحرص على الحفلات في الأوبرا، وعدت إلى الفن من بوابة الأوبرا، وكان أول لقاء لي في المسرح الصغير ثم المسرح الكبير".

وأشادت "ماضي"، بالفنان الكبير علي الحجار، موضحةً أنه كان أحد أسباب بدايتها في الغناء: "بدأت الغناء معاه، وبالنسبة لي كأني كنت واقفة جنب عبدالحليم حافظ".

كما أشادت بالنجمة "سيمون"، متابعةً: "حصلها نضج، وعملت مسرحيات مع الفنان محمد صبحي، وشغلها جه لوحده حطها في حتة تانية، وهي ممثلة شاطرة جدًا".

وقالت، إن الفنانة أنوشكا تمتلك صوتًا مميزًا وتغني بروعة، وتعي جيدًا ما تقوم به، مشيدةً بمسلسلها "جراند أوتيل".

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