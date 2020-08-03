رحلة الحجار علي مسرح النافورة بالاوبرا

يستعرض النجم على الحجار رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما وذلك خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس 6 اغسطس على مسرح النافورة بدار الاوبرا حيث يقدم مجموعة من اعماله الغنائية المميزة منها يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وغيرها .

من جانبه ابدى على الحجار اعتزازه باستقبال جمهوره فى دار الاوبرا المصرية واكد سعادته باستئناف الانشطة الابداعية فى مصر باعتبار الفن والثقافة وجدان وضمير المجتمع .