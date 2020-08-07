شدد "مجلس الوزراء" على ارتدائها.. 12 خطوة لارتداء الكمامة بأمان

شدد مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة في المؤسسات الحكومية، ووسائل المواصلات، مبديا قلقه من الزحام في المناطق الساحلية، وعدم التزام المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، داعيا وزارة الداخلية، بتطبيق الغرامات المقررة بمنتهى الحزم، خلال الفترة المقبلة.

ونتيجه لعدم التشديد على أمر ارتداء الكمامة، تستعرض "الوطن" في 12 نقطة، المواصفات والطريقة الصحيحة، لارتداء الكمامة، خاصة القماش التي انتشر استخدامها بين المواطنين في الآونة الأخيرة، لسهولة استخدامها، لكونها أقل في التكلفة مقارنة بالكمامة الطبية.

1- أغسل يديك جيدا قبل لمس الكمامة.

2- افحص الكمامة لمعرفة إذا كانت تالفة أو متسخة.

3- عدل الكمامة على وجهك للتأكد من عدم ترك فراغات على جانبي الوجه.

4- تأكد من تغطية الفم والأنف والوجه.

5- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها.

6- نظف يديك قبل نزع الكمامة.

7- انزع الكمامة عن طريق نزع الأقمشة خلف الأذنين أو الرأس.

8- اسحب الكمامة بعيدا عن وجهك.

9- احتفظ بالكمامة في كيس نظيف يمكن إعادة غلقه بإحكام إذا لم تكن متسخة أو مبللة، وكنت تخطط لاستخدامها مرة أخري.

10- أزل الكمامة عن طريقة الأشرطة عند إخراجها من الكيس .

11- اغسل الكمامة بصابون أو منظفويفضل أن تغسلها بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل يوميا.

12- نظف يديك بعد التخلص من الكمامة.