"التموين" تكشف السعر المقترح لـ"الكمامة القماش" على البطاقات

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير علي المصيلحي سيعلن خلال ساعات تفاصيل بدء طرح كمامات قماش ضمن المقررات التموينية، ابتداءا من يوليو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن الكمامات ستورد من الهيئة المصرية للشراء الموحد، لضمان سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات، موضحًا أن سعر الكمامة القماش لم يحدد حتى الآن، ولكنه سيكون قريبا من السعر الذي أعلنته الحكومة في طرح الكمامات القماش في الأسواق وهو 5 جنيهات، وسيخصم من رصيد الفرد السلعي.

وتابع "إحنا عندنا 22 مليون بطاقة تموينية، بيستفيد منهم 70 مليون مواطن، يعني بمعدل شهري أولي محتاج 15 مليون كمامة، وده مش توزيع مجاني.. المواطن له رصيد سلعي على البطاقة 50 جنيه، سعر الكمامة سيكون من ضمن رصيد الـ50 جنيه".