محافظ البحر الأحمر: طائرة الجونة المحطمة مرخصة ولها نشرات بالسير

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الطيارة التي تحطمت اليوم، والمعروفة بـ"طائرة مطار الجونة" كانت حاصلة على ترخيص من الطيران المدني، ولها نشرات محددة للسير.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وخلال تجربه تلك الطائرة وأثناء صعودها من مطار الجونة حدث بها عطل فني، ما استلزم محاولة من قائد الطائرة النزول مرة أخرى، ولكنه قام بالهبوط بشكل خاطئ ما أدى إلى وفاة الشخصين، موضحًا أن البلاغ بوقوع تلك الحادث كان في تمام الساعة 10.30 من صباح اليوم.

وأكد أن وزير الطيران أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مشيرًا إلى أن الطائرة وطبقًا للتراخيص الموضوعة لها يتم استخدامها في إطار السياحة والإعلانات بقرار من وزارة الطيران المدني، وهو الاستخدام الرئيسي للشركة في عام 2019: "معندناش غير الشركة دي حاليًا اللي بتعمل هذا النوع من الدعايا، وهي عملية منظمة وتراخيصها سليمة".