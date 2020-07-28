محافظ البحر الأحمر: لدينا 3 مناطق داهمة الخطورة ونعمل على نقل الأهالي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك ثلاثة مناطق بالمحافظة داهمة الخطورة، فذكر أن العشوائيات في المحافظة، خاصة في مدينة الغردقة موجودة منذ التسعينيات، فهناك في رأس غارب 513 منزلا وعمارتين، وفي الغردقة 250 منزلا و30 عمارة، وفي سفاجا 174منزلا و3 عمارات، وفي القصور 63 منزلا وعمارتين، وفي شلاتين 500 منزل، وحلايب 500 منزل.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن المحافظة تسعى لتوفير بديل آدمي وهو ما يؤدي لتغيير السلوكيات باختلاف البيئة، هناك وحدات جاهزة بتكلفة وصلت إلى مليار و648 ألف جنيه، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، كون المحافظ في النهاية ينفذ تعليمات القيادة السياسية.

وتابع: "حسيت بفرحة غير طبيعية، لما دخلت على الناس البسطاء وشوفت في عنيهم مدى الفرحة، الحمد لله ربنا بس يستجيب لدعوات الناس الطيبة وهي ناس تستحق الحقيقة، كانت في أماكن غير آدمية، لما تنقل إنسان من مكان لمكان يشعر فيه بأدمتيه، المكان اللي كان قاعد فيه قبل كده معندهوش حاجة يخاف عليها".

وتابع: "المرحلة اللي أنا بعملها بزيل قصادها الأماكن العشوائية، وده طبقا لجدول موضوع، مفيش حد يتكلف أي تكلفة في عملية النقل، المحافظة هي اللي تنقل كل حاجة سواء عفش المواطنين أو أي شيء".