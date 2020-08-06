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وزيرة الإعلام اللبنانية: بعض أقربائي استشهدوا في انفجار بيروت

كتب:

شريف سليمان
11:30 م | الخميس 06 أغسطس 2020
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إن بعض أقربائها استشهدوا في انفجار بيروت، مشيرةً إلى وجود نحو 80 مفقودًا جراء هذا الانفجار، تبحث عنهم السلطة العسكرية.

وأضافت "عبدالصمد"، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى: "أثناء الانفجار أًصبنا بجروح أثناء الاجتماع مع فريق عملي وكل المكتب انهار بشكل مأساوي، وعندما حاولنا الخروج من الوزارة كانت الأسقف تنهار علينا".

وتابعت: "ما حدث سيزيدنا صمودًا ولن نترك المجال لأي مجرم أو فاسد يسرق أموالنا، ونحن حقودون على أشخاص لا يحبون بلدهم ويتعاملون معه بأنانية في كل الملفات وهم أوصلونا إلى ما حدث في مرفأ بيروت".

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