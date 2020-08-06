وزيرة الإعلام اللبنانية: تقديم الاستقالة في هذا الوقت "ضعف" و"هروب"

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إن الاستقالات يجب ألا تشمل أفراد الحكومة اللبنانية فقط، لكنها يجب أن تشمل كامل النظام السياسي الحاكم من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية.

وأضافت "عبدالصمد"، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى: "لدينا أمورًا يجب التعامل معها ومعالجتها، ونحن أمام مسؤولية كبيرة ولا يجب عدم الهروب من المسؤولية، ونعمل على البقاء باستنفار كامل وأن تراعى التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن الحادث"، مشددًة على أن الحكومة متمسكة بالحفاظ على سيادة لبنان.

وأردفت: "إذا قوبلت بأي عائق يمنعني من الاستمرار في مهامي، وإذا فُرضت عليّ أي قرارات أخرى فلن أستمر في مسيرتي، وأنا مع الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية، ولا يمكن وضعي في خانة المعارضة أو خانة الموالاة، لكني في خانة الحكومة التي تحاول القيام بواجبها على أكمل وجه".

وأكدت أن المسؤوليات كبيرة أمام الحكومة ومن ثم فإن الهروب بالاستقالة يعتبر ضعفًا، مشددةً على أن عضب الشارع اللبناني لا يرجع سببه إلى هذه الحكومة، لكنه يرجع إلى تراكمات حدثت طيلة السنوات الماضية أدت إلى انهيار الاقتصاد اللبناني.