3 اختبارات يترقب نتائجها طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات

يترقب طلاب الثانوية العامة، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بدء مكتب التنسيق فتح التقديم للكليات، في جميع محافظات مصر، وحتى تتم خطوة الالتحاق بالكلية بنجاح، يمر طلاب الثانوية بعدة مراحل، مثل التقديم على طلبات التظلمات لمن يرغب في الحصول على درجات إضافية، واختبارات القدرات لمن يرغب في الالتحاق بكلية يتطلب القبول بها اجتياز ذلك الاختبار، كما أنا هناك عدد من الكليات، تشترط للالتحاق بها اجتياز المقابلة الشخصية.

وتستعرض "الوطن"، الاختبارات التي ينتظر طلاب الثانوية العامة نتائجها للالتحاق بالكلية، كالتالي:

تظلمات نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأ التقدم لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020 الخميس 6 أغسطس الجاري، على أن تستمر لمدة 15 يوم حتى يوم 20 أغسطس الجاري، وعقب إعلان نتيجة التظلمات يستطيع الطلاب التقديم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.

اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ تلقي موقع التنسيق لحجز طلبات التقدم لآداء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز ذلك الاختبار، حيث أنه من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 8 أغسطس الجاري، وعقب إعلان نتيجة اختبارات القدرات، يتم إتاحة التقديم للالتحاق بالكلية التي يرغب بها الطالب.

المقابلات الشخصية

هناك عدد من الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز المقابلة الشخصية أولا، مثل كليات الإعلام والعديد من الكليات بالجامعات الخاصة، وتعمد المقابلات الشخصية بشكل كبير على المعلومات العامة والسياسية والاجتماعية والإلمام بأهم الأحداث التي تقع حينها، وعقب إعلان نتيجة المقابلات الشخصية، يتم الالتحاق بالكلية التي يرغب بها الطالب.