"تعليم الأقصر" تتلقى 88 تظلما من طلاب الثانوية العامة في اليوم الأول

قال عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه يتم تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة بشكل طبيعي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم بين الطلبة وأولياء الأمور، وذلك في إدارة شؤون الطلبة بالكرنك.

وأضاف "عمران" أن 88 طالبًا تقدموا بتظلمات في اليوم الأول، حيث تم توفير صف للرجال وصف للسيدات لمنع التزاحم ومكافحة العدوى، مشيرًا إلى تجميع كافة التظلمات حتى نهاية فترة تقديمها تمهيدًا لإرسالها للكنترول الرئيسي بمحافظة أسيوط.

وقررت وزارة التربية والتعليم فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يومًا بدأت من اليوم الخميس حتى الخميس المقبل، على أن تبدأ إجراءات الإطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري.