جامعة عين شمس تستعد لتنسيق الثانوية العامة بـ13 معمل حاسب بـ5 كليات

تبدأ جامعة عين شمس، فتح أبوبها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وكلياتها المختلفة، لمساعدتهم في ترتيب رغباتهم بمراحل التنسيق الإلكتروني المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بدءاً من السبت المقبل.

وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة معالي الوزير الدكتور خالد عبدالغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، لافتاً إلى أن قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب قد خصص المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية بالعباسية، لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصًا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.

وأكد الدكتورعبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القطاع بالجامعة أنهى الاستعداد لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021، من خلال 13 معملاً في 5 كليات هي: "الآداب – الحاسبات" بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية "امتداد الخليفة المأمون" وبكلية الهندسة في "عبده باشا بالعباسية" وبكلية البنات "بمصر الجديدة – الميرغني" وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تمامًا لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك وفقًا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب.. إلخ) .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن معامل التنسيق الإلكتروني اتخذت كل الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب، لافتًا إلى أنه تم توفير 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم، موضحًا أنه تم التنبيه على الموظفين بعدم السماح لأي طالب بالدخول دون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى التسجيل على دفعات على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25% من سعة القاعة.