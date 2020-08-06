"تعليم المنوفية" تبدأ استقبال تظلمات الثانوية العامة السبت

أكد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن لجنة تظلمات الثانوية العامة تسلمت عملها اليوم، مشيرًا إلى أن الطلاب المتظلمين سيدفعون الحوالات والرسوم المستحقة عن طريق البنك.

وأوضح أن المديرية خصصت مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم أمام مبنى المديرية لتكون مقرًا للجنة التظلمات.

وأضاف "سويد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة ستبدأ عملها الفعلي يوم السبت المقبل، مؤكدًا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومشددا على التواجد الأمني المكثف في محيط لجنة التظلمات.