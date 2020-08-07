وزير الرياضة: 204 آلاف سجلوا للحصول على الدراجة المدعمة

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة، بالإقبال الكبير الذي شهدته بوابة الوزارة الإلكترونية، لتجاوز عدد الزائرين 200 ألف زائر في أقل من نصف ساعة، للدخول على لينك التسجيل، لحجز الدراجة المدعمة ضمن مبادرة "دراجتك- صحتك"، التي أطلقت الوزارة مرحلتها الثانية، في الثامنة مساء ليلة أمس الخميس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر كل الوسائل التي تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية والرياضية للمواطنين، في كل محافظات الجمهورية، ونشر الوعي الرياضي بينهم.

وكانت وزارة الشباب، أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اكتمال المرحلة الثانية، ونفاد حجز جميع الدراجات خلال المرحلة، وعددها 1400 دراجة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة دراجتك صحتك، التي انتهت مرحلتيها الأولى والثانية، من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة، ستستمر خلال الفترة المقبلة، ولن تتوقف، معلنا التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا، من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات، بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

ولفت "صبحي"، إلى أن الاستمرار في المبادرة، يرتكز على رؤية القيادة السياسية، وتوجيهاتها بالعمل على نشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين، خاصة النشء والشباب، من خلال ممارسة رياضة الدراجات.

وأكد الوزير، أن الآلية الوحيدة التي يجري من خلالها اقتناء الدراجات، ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضح أن الأعداد التي طرحت حتى الآن، ومنذ انطلاق المبادرة، هي 2400 دراجة، جرى حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، إلا أن أعداد الراغبين في اقتناء الدراجات، يفوق ما جرى إتاحته حتى الآن، وهو ما سيجري مراعاته خلال مناقشة وتوقيتات انطلاق المرحلة الثالثة، التي ستعلن بعض تفاصيلها الأسبوع المقبل.