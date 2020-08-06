هيفاء وهبي لـ ضحايا بيروت: قلبي يبكي لما حدث لمدينتي الجميلة

وجهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة إلي جمهورها عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، إلى ضحايا بيروت .

وكتبت "وهبي"، "قلبي يؤلمني، قلبي يبكي!! .. ما حدث لمدينتي الجميلة بيروت أمر محزن للغاية ! .. أفكاري ودعواتي للعائلات اللبنانية التي تأثرت بهذا الانفجار الهائل المروع الذي تسبب في أضرار واسعة النطاق".

وأضافت، "رحمة الله على أرواح الضحايا وشفاء للمصابين .. دعونا نصلي من أجل بيروت ".

وكشفت أمس اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، أدعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.