المشرف على أعمال التنسيق بالجامعات يقدم نصائح مهمة للطلاب

قدم السيد عطا المشرف على أعمال التنسيق بالجامعات، بعض النصائح للطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

وقال "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن امتحانات القدرات، ستبدأ يوم السبت المقبل، ناصحًا الطلاب بكتابة رغباتهم في ورقة بالتشاور مع أسرهم، وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة، أن يكتبوا كل كليات الهندسة على مستوى الجمهورية.

ولفت "عطا"، إلى أنه بعد إعلان نتيجة التنسيق، يمكن ألا يستطيع الطالب دخول كلية يرغب فيها، ومجموعة يسمح له بذلك، لأن طالب آخر التحق مكانه بهذه الكلية: "يعني لو نسيت تكتبها تبقى ضاعت منك".

وشدد "عطا"، على ضرورة التأني عند كتابة الرغبات مضيفًا: "لو أنا عايز طب أكتب كل كليات الطب، ولو عايز صيدلة أكتب كل كليات الصيدلة، ولو عايز زراعة أكتب كل كليات الزراعة في مصر"، مؤكدًا على أهمية هذه النصيحة.

وأضاف: "ياريت الطالب ميتغرش بالمجموع بتاعه وياريت يتأني في الرغبات لان التسجيل مجانًا"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، لافتًا إلى أنه يمكن لأحدهم تغيير رغبات طالب مجموعه يمكنه من الالتحاق بكلية الطب لأحد المعاهد.

وحذر المشرف على مكتب التنسيق، من الكيانات الوهمية، مطالبًا الطلاب بضرورة التأكد من هذه الكيانات على موقع التنسيق، وموقع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذه الكيانات الوهمية، تقوم بعمل إعلانات مكثفة خلال هذه الفترة، لجذب الطلاب.

وأشار إلى أن توقعات الحد الأدنى للقبول في الكليات، يعتبر درب من الخيال حاليًا، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكليات حتى الآن.