حرائق مروعة في أنحاء متفرقة من العالم: أسواق ومستشفيات ومباني تجارية

شهدت عدد من دول العالم، بعض حوادث الحريق التي وقعت في انحاء متفرقة، وذلك بعد ساعات من حادثة مرفأ بيروت، التي هزت العالم أجمع، وخلفت مئات الجرحى، وآلاف المصابين.

"الوطن" ترصد لكم أبرز الحوادث التي وقعت أمس:

حريق في محطة قطار الحرمين بالسعودية

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة، على حريق شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية، الذي شهد مطلع الأسبوع الحالي، البدء في عمليات الترميم، عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع، منذ 11 شهرا، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن مدني ⁧‫جدة⁩ يواصل إخماد حريق اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

حريق بأحد المستشفيات بالهند

قال مسؤولون هنود، إنّ 8 مرضى بفيروس كورونا لقوا حتفهم، إثر حريق شب في قسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص بمدينة أحمد آباد غرب الهند، في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ومنعت الشرطة الأقارب الغاضبين من دخول مستشفى شري في أكبر مدينة بولاية غوجارات بعد الواقعة، التي قالت أجهزة الطوارئ إنّها حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال راجيش بات، المسؤول بإدارة الإطفاء والطوارئ في أحمد آباد: "هرع عضو الطاقم الذي اشتعلت النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة به خارج القسم لإخمادها، لكن النار امتدت سريعا إلى القسم كله".

وأضاف: "لم يتمكن 5 رجال و3 نساء، كانوا يعالجون من فيروس كورونا المستجد، من الهرب، توفوا بسبب الدخان والحرارة الناجمة عن الحريق".

وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بـ56282 اليوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 1.96 مليون، بينها 40699 حالة وفاة.

حريق بأحد المباني في الأراضي المحتلة

كشفت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن انفجارا وقع، مساء أمس الخميس، في مبنى مكون من ثمانية طوابق في مدينة إيلات، وقد تسبب في اندلاع حريق بالمبنى.

وأشارت إحدى الصحف الإسرائيلية المحلية، إلى أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار.

وتداول عدد من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو من الحريق، الذي ظهر فيه الحريق يلتهم المبنى، وسط محاولات من رجال الإطفاء من أجل السيطرة عليه.

#انفجار في مبنى يتكون من ثمانية طوابق بمدينة إيلات في الداخل المحتل بحسب مصادر محلية . pic.twitter.com/LLrr1Qacd8 — هلا العبادي (@HalaZAlabbadi1) August 6, 2020

حريق ضخم في سوق شعبي بالإمارات

اندلع حريق ضخم، أمس الأول، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

حريق بكفر شكر وأخر بالمقطم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل دخل معرض كبير للملابس ومخبز وعدة محلات بشارع جمال عبدالناصر بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات بشرية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد اندلاع حريق هائل داخل مجموعة محلات ومعرض كبير للملابس ومخبز ملك "س.م.ز" ومما أثار عملية هلع وفزع بين الأهالي بسبب شدة النيران وكثافة الأدخنة التي غطت سماء كفر شكر وهرول الأهالي والأطفال من نومهم إلى الشوارع بسبب الأدخنة التي كادت أن تسبب لهم اختناق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها حيت تم انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق ومراجعة وجود تراخيص للمحلات وشروط الأمن الصناعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر أنه فور علمه بالحريق تم إخطار كافة الأجهزة المعنية وكلف بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة إجراءات التراخيص والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ومن جهة اخرى، تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور ومقاطع الفيديو، لوجود حريق في سنتر التوحيد بشارع 9 بمنطقة المقطم.

وظهر في مقاطع الفيديوهات والصور التي تم تداولها على "السوشيال ميديا"، الحريق وهو ينشب في "السنتر"، وظهور الدخان منه، وسط صافرات سيارات الإطفاء والإسعاف، من أجل الوصول بشكل أسرع إلى الحريق، لمحاولة إطفائه وإنقاذ أي شخص قد لحق به الضرر.