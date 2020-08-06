السيطرة على حريق هائل بمعرض للملابس ومخبز وعدة محلات في كفر الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل دخل معرض كبير للملابس ومخبز وعدة محلات بشارع جمال عبدالناصر بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات بشرية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد اندلاع حريق هائل داخل مجموعة محلات ومعرض كبير للملابس ومخبز ملك "س.م.ز" ومما أثار عملية هلع وفزع بين الأهالي بسبب شدة النيران وكثافة الأدخنة التي غطت سماء كفر شكر وهرول الأهالي والأطفال من نومهم إلى الشوارع بسبب الأدخنة التي كادت أن تسبب لهم اختناق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها حيت تم انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق ومراجعة وجود تراخيص للمحلات وشروط الأمن الصناعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر أنه فور علمه بالحريق تم إخطار كافة الأجهزة المعنية وكلف بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة إجراءات التراخيص والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.