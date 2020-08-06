مقتل 8 مصابين بكورونا في حريق بمستشفى هندي

قال مسؤولون إنّ 8 مرضى بفيروس كورونا لقوا حتفهم إثر حريق شب في قسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص بمدينة أحمد آباد غرب الهند، في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ومنعت الشرطة الأقارب الغاضبين من دخول مستشفى شري في أكبر مدينة بولاية غوجارات بعد الواقعة، التي قالت أجهزة الطوارئ إنّها حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي وفقا لقناة "ؤوسيا اليوم ".

وقال راجيش بات، المسؤول بإدارة الإطفاء والطوارئ في أحمد آباد: "هرع عضو الطاقم الذي اشتعلت النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة به خارج القسم لإخمادها، لكن النار امتدت سريعا إلى القسم كله".

وأضاف: "لم يتمكن 5 رجال و3 نساء، كانوا يعالجون من فيروس كورونا المستجد، من الهرب، توفوا بسبب الدخان والحرارة الناجمة عن الحريق".

وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بـ56282 اليوم الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 1.96 مليون، بينها 40699 حالة وفاة.