دير برسوم العريان في المعصرة يفتح أبوابه أمام الزائرين

أعلن دير الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة في حلوان بالقاهرة، فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

وقال الدير، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مواعيد الفتح اليومي للدير ستكون من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، مع ضرورة الالتزام الكامل بجميع الاجراءات الوقائية من قبل الزائرين.

جاء ذلك بعد فترة من الإغلاق بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم، صوم العذراء مريم، الذي يستمر لمدة 15 يوماً، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.