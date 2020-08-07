كوميديا "الحب وكوارث أخرى" تجمع كيتون وآيرونز.. تعرف عليه

حصلت شركة Saban Films على حقوق التوزيع في أمريكا الشمالية لفيلم "الحب، حفلات الزفاف وكوارث أخرى"، وهو من إخراج دينيس دوجان.

الفيلم من بطولة الممثلة الكبيرة ديان كيتون، والممثل جيريمي آيرونز، ومن تأليف دينيس دوجان، بمشاركة ألين كون، ولاري ميلر.. بحسب موقع Variety.

ويشارك في بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي، كل من ماجي جريس، دييجو بونيتا، وإيلي كينج.

يحكي الفيلم عن العلاقات الغريبة والمجنونة وقت حفلات الزفاف، ولم يجر تحديد موعد طرحه بالسينما بعد.

وقال بيل بروميلي مسؤول بأسرة Saban Films: "دينيس دوجان هو أحد المخرجين الكوميديين الأكثر نجاحًا في عصرنا، وكنا معجبين جدًا بعمله وكان يجب أن نكون جزءًا من أحدث أفلامه".

وديان كيتون، ممثلة أمريكية، ولدت 5 يناير 1946 في كاليفورنيا بأمريكا، وشاركت خلال مسيرتها الفنية في عدد من الأفلام المميزة، من أهمها ثلاثية الأب الروحي. كما شاركت ديان كيتون في عدد من الأفلام مع المخرج والسيناريست وودي آن.

وترشحت "كيتون" خلال مسيرتها لعدد من الجوائز، بينها 4 ترشيحات أوسكار، وحصدتها مرة عن دورها الرئيسي في فيلم Annie Hall عام 1977.

وترشحت لجولدن جلوب 10 مرات، وحصدت منها 2، بالإضافة إلى 3 ترشيحات بافتا وحصدتها مرة.

أما جيريمي آيرونز، فهو ممثل بريطانيا ولد عام 1948، كان رئيس لجنة تحكيم مهرجان برلين في آخر دوراته، وشارك الممثل الكبير في عدد كبير من الأعمال تتنوع بين المسلسلات والأفلام، تخطى عددها الـ 90 عملا.. وحصد جوائز مختلفة بينها جائزة أوسكار عام 1991 عن دوره الرئيسي في فيلم Reversal of Fortune.