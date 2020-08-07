وفاة شخص بسبب طاعون معوي في منغوليا الداخلية شمالي الصين

أعلنت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين وفاة شخص بعد إصابته بطاعون معوي.

وذكرت سلطات المنطقة، في بيان اليوم، أن المتوفى من قرية "دارهان مومينغقان" التابعة لمدينة "باوتو"، وأنه تم وضع تسعة أشخاص من المخالطين للمريض المتوفى و26 من المخالطين لهم، قيد العزل الطبي، وجاءت جميع اختباراتهم سلبية ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية مثل الحمى.

وأصدرت سلطات المنطقة تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه حتى نهاية العام الجاري.وأغلقت السلطات القرية التي كان يعيش فيها المريض المتوفى، وجاءت نتيجة اختبار جميع القرويين سلبية ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية.