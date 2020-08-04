مصرع 6 أشخاص بسبب انفجار بمصنع للكيماويات في الصين

أشارت السلطات الصينية، اليوم، إلى مصرع 6 أشخاص جراء انفجار وقع في مصنع للكيماويات في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين أمس الإثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح مختلفة وحالتهم مستقرة.

ووقع الحادث في حلقة عمل لشركة سيليكون عضوي في مدينة شيانتاو بالمقاطعة وتم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار حيث توقفت الشركة عن الإنتاج لإجراء إصلاح شامل بينما ما زال التحقيق في سبب الحادث جاريا.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن "هاجوبيت" الإعصار الرابع لهذا العام وصل إلى مقاطعة "تشجيانج" شرق الصين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال المركز، إن إعصار "هاجوبيت" بلغت قوة الرياح في مركزه 136.8 كيلومتر في الساعة بينما ضرب مدينة يوهتشينغ صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وتوقع المركز، أن الإعصار سيتحرك شمالا بسرعة بين 20 و25 كيلومترا في كل ساعة ويضعف تدريجيا قبل أن ينعطف صباح غد الأربعاء إلى الساحل الشمالي لشبه الجزيرة الكورية.