صور.. آلاف من أهالي قنا يشيعون جثماني شهيدي الغربة

شيّع الآلاف من أهالي مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، جثماني شهيدي الغربة من أبناء قرية البطحة التابعة للمركز، واللذان استشهدا بالمملكة العربية السعودية إثر إطلاق كفيلهما السعودي النار عليهما.

وهتف الأهالي أثناء تشيعهم الجثمانيين، بعدة هتافات منددة بما حدث منها: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"الشهيد حبيب الله".

ووصل جثماني شهداء لقمة العيش في سيارتي إسعاف، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر تشييع الجثمانين، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية.

وينتمي المواطنين الذين لقيا مصرعهما على يد كفيلهما السعودي، إلى قرية البطحة بمركز نجع حمادي محافظة قنا، ويُدعى أحدهما: عادل عبد الإمام حسين، ويبلغ من العمر 37 عامًا، أما الآخر فيدعى: عز الدين محمد عبد الشافي، ويبلغ من العمر 53 عامًا.

والسبب في نشوب خلاف بينهما وبين كفيلهما السعودي؛ يعود إلى أن الأخير طلب منهما تركيب ماسورة مياه، بالرغم من أنهما يعملان بمهنة "نجار مسلح"، وحين رفضا لعدم معرفتهما بهذا العمل؛ أخرج السعودي سلاحًا ناريًا وأطلق عليهما وابلًا من الرصاص فأرداهمها قتيلين.